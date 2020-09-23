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Spor Beşiktaş'ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf
Spor

Beşiktaş'ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında yaptığı son 12 maçta sadece 2 kez galip gelebildi - Rakiplerine son 12 maçta 13 gol atabilen Beşiktaş, kalesinde ise 28 gol gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:04:07 -
Beşiktaş'ın son dönemdeki Avrupa karnesi zayıf

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımını konuk edecek Beşiktaş, son dönemlerde Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almakta zorlanıyor.

Avrupa kupalarında tarihinde 3 kez çeyrek final oynayan 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli rekorlara imza atan siyah-beyazlı takım, son dönemlerde eski günlerini arıyor.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta sadece 2 kez rakiplerine üstünlük kurabildi. Söz konusu maçlarda sahadan bir kez berabere ayrılan siyah-beyazlı ekip, rakiplerine 9 defa mağlup oldu.


- Kötü seri 2018-2019'da başladı


Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki kötü serisi, 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde deplasmanda Malmö'ye 2-0 yenilmesiyle başladı.

Beşiktaş, deplasmandaki Malmö maçının ardından 2018-2019 sezonunda oynadığı 4 maçta birer galibiyet ve beraberlikle 2 yenilgi aldı.

Beşiktaş geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 karşılaşmanın sadece birini kazanabildi. Siyah-beyazlılar, 5 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Siyah-beyazlılar, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda ise PAOK'a yenilmekten kurtulamadı.


- Hücumu da savunması da kötü


Beşiktaş, kötü sonuçlara imza attığı son 12 maçta hem hücumda hem savunmada başarısız oldu.

Söz konusu dönemde fileleri 13 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.


- Evinde tek galibiyet


Başarısız performans gösterdiği son 12 maçın 5'ini sahasında oynayan Beşiktaş, bunların sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde evindeki tek galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek aldı.

2018-2019'daki iç saha maçlarında Genk'e 4-2 ve Malmö'ye 1-0 yenilen Beşiktaş, geçen sezon ise Wolverhampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 yenildi.


- Avrupa'daki son 12 maç


Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında oynadığı son 12 maçta aldığı sonuçlar şöyle:

Malmö-Beşiktaş.................: 2-0

Beşiktaş-Genk...................: 2-4

Genk-Beşiktaş...................: 1-1

Sarpsborg-Beşiktaş...........: 2-3

Beşiktaş-Malmö.................: 0-1

Slovan Bratislava-Beşiktaş: 4-2

Beşiktaş-Wolverhampton...: 0-1

Beşiktaş-Braga...................: 1-2

Braga-Beşiktaş...................: 3-1

Beşiktaş-Slovan Bratislava: 2-1

Wolverhampton-Beşiktaş...: 4-0

PAOK-Beşiktaş..................: 3-1


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