Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi TSİ 13.00'de çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma, 25 veya 26 Ağustos'ta Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmesi için iki takımı daha elemesi gerekiyor.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

PAOK - Beşiktaş

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien