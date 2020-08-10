  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla eşleşti.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:28:00 - 2020-08-10 13:44:56
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi TSİ 13.00'de çekilen kura ile belli oldu. Beşiktaş, Yunan ekibi PAOK ile eşleşti. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma, 25 veya 26 Ağustos'ta Yunanistan'ın Selanik kentinde oynanacak. Beşiktaş'ın tur atlaması halinde Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmesi için iki takımı daha elemesi gerekiyor.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; ikinci ön eleme turundaki tüm eşleşmeler tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Maçın eşitlikle geçilmesi ve uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması halinde penaltı atışları sonucunda turu geçen ekip belli olacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

PAOK - Beşiktaş

AZ Alkmaar - Viktoria Plzen

Lokomotiva Zagreb - Rapid Wien

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti
Aktüel

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, Cübbeli'yi hedef alıp dua ile alay etti

Sözde gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medya hesabından, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü hedef alıp dua il..
Güne acı haberle başladık! 2 şehit
Gündem

Güne acı haberle başladık! 2 şehit

Hakkari Yüksekova'da zırhlı polis aracının devrilmesi neticesinde 2 Özel Harekat polisinin şehit düştüğü bilgisi geldi.

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal
Dünya

Yunan ordusunda büyük panik! Türkler geliyor, tüm izinler iptal

Türkiye'nin Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etmesi ve önümüzdeki günlerde bölgede tatbikat yapacağı haberleri Yunanistan'da paniğe ne..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı