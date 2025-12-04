Beşiktaş’ın resti işe yaradı! Rafa Silva yola geldi
Beşiktaş’ta 1 aydır süren Rafa Silva krizi futbolcunun bugün idmana çıkmasıyla sonlandı.
Fenerbahçe derbisinden sonra idmanlara çıkmayan ve bu süreçte, futbolu bırakmak, takımdan ayrılmak gibi isteklerde bulunan Rafa Silva, bir hafta da bel ağrısı tedavisi görmüştü. Son günlerde sahaya dönüş antrenörü eşliğinde bireysel idman yapan Portekizli oyuncu bugün tesislere gelerek 11.30'da başlayan takım idmanına katıldı ve krizi sona erdirdi.
Gündem
