Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak. İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı. Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu. Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak. Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.

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