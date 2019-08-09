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Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos

Siyah-beyazlılar, hazırlık maçında Yunanistan'ın Panathinaikos takımı ile yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak

09 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Beşiktaş'ın rakibi Panathinaikos


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile hazırlık maçında yarın karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma siyah-beyaz ekibin yeni sezon öncesi son hazırlık maçı olacak.

İstanbul kampının ilk bölümünde Riva'da Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u 7-1 mağlup eden Beşiktaş, Avusturya kampındaki hazırlık maçlarında ise gol dahi atamadı.

Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Eibar'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, Apollon Larisas ile golsüz berabere kaldı. Üçüncü karşılaşmasında Udinese'ye 2-0 yenilen Beşiktaş, son maçında da Brescia'ya aynı skorla mağlup oldu.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Victor Ruiz, Tyler Boyd ve Douglas, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Siyah-beyazlı kulüp yarınki karşılaşmanın biletlerini 40 liradan satışa sundu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:01
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