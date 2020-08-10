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Spor

Beşiktaş'ın rakibi kim? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rakibi kim?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turundaki rakibi merak konusu haline gelmişti. Peki ama siyah beyazlı takımım rakibi kim oldu? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde siyah beyazlı takımın karşısında hangi takım oynayacak? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:10:00 -
Beşiktaş'ın rakibi kim? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rakibi kim?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. Siyah beyazlı ekibin rakibi PAOK oldu. Maçlar yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle seyircisiz ve tek maç üzerinden oynanacak.

PAOK, bu sezon Yunanistan Ligi'ni 36 maçta 21 galibiyet 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle, Olympiakos'un ardından ikinci sırada tamamladı. 

PAOK ile ilk kez karşılaşacak olan Beşiktaş, Avrupa kupalarında Yunanistan takımlarına rakip olduğu dört maçın hiçbirini kaybetmedi (1 Galibiyet 3 Beraberlik).

Beşiktaş sosyal medya hesabından UEFA Şampiyonlar Ligi paylaşımında bulundu ve "Bizi özlediniz mi?" mesajını yayınladı.

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