Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Peki, Beşiktaş finalde kimle karşılaşacak?

Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda rakibi kim?

Türkiye Kupası yarı final maçında 17 Mart Çarşamba günü Antalyaspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Müsabakayı kazanan ekip Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş’ın rakibi olacak.

Beşiktaş 10 sene sonra finale yükseldi

Siyah-beyazlı takım, 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü. Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir'e penaltılarda üstünlük kurarak kupayı kazanmıştı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, 16. kez Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı. Beşiktaş, 15 kez final oynadığı kupayı 9 defa kazanma başarısı gösterdi.