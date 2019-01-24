0553 313 94 23

Beşiktaş'ın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 19. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek

24 Ocak 2019 Perşembe 09:31
Beşiktaş'ın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Beşiktaş, Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

 

- Vida cezalı, Adriano dönüyor

 

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

 

- Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

 

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

 

- Gözler Burak Yılmaz'da olacak

 

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 09:31
  1. Trabzon
  2. Rize
  3. Antalya
  4. Beşiktaş
  5. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  6. Futbol
  7. Spor Toto Süper Lig
  8. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Soylu'dan palavracı Sözcü'ye tepki!
    1. Bakan Soylu'dan palavracı Sözcü'ye..
    2. Taksim Camisi'nin alemi yerleştirildi
    3. Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Baskonia
    4. Oktar şimdi yandı! O isim de itirafçı..
    5. GÜNCELLEME 2 - Konya'da PTT binasında..
    6. "Samsun EV'leniyoruz Fuarı" kapılarını..
    7. Posalı gıdalar sindirim sistemi..
    8. Cedi'den kariyer rekoru
    9. Çavuşoğlu açıkladı: ABD'li isim bugün..
    10. FETÖ'nün önemli ismi yakalandı!
    11. Tartışmalara neden olmuştu! Rusya o..
    12. Levent Baştürk Saadet Partisi..
    13. Gram altın 218 lira seviyelerinde
    14. Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek..
    15. GÜNCELLEME - Gaziosmanpaşa'da silahlı..
    16. Edirne'de 123 düzensiz göçmen daha..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan "Uğur Mumcu" paylaşımı
    18. Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası
    19. Maduro’yu istemeyen ABD keyifli!..
    20. Venezuela ordusu tarafını seçti
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Esed rejimi resmen savaş ilan etti: Saldırılar sürerse havalimanını vururuz
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi

    Günün Karikatürü

    24 Ocak 2019
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    Öğrencisiyle pikniğe giden Müdür Yardımcısı kayboldu
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!
    CHP'li Gökhan Özoğuz bile Yılmaz Özdil'e isyan etti!