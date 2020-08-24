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Spor Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-24 11:53:01 -
Beşiktaş'ın PAOK maçı aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Yunanistan'ın PAOK takımıyla karşılaşacak Beşiktaş'ın aday kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlenen kadroda, UEFA listesinde isimleri olan Adem Ljajic ve Douglas yer almadı.

PAOK maçının 19 kişilik aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Rıdvan Yılmaz, Enzo Roco, Domagoj Vida, Welinton, Ajdin Hasic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Jeremain Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Tylor Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın.


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