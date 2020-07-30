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Spor

Beşiktaş’ın oyuncusuna sürpriz teklif!

Beşiktaş'ta istenilen performansı bir türlü gösteremeyen ve gelecek sezon ilk 11'de düşünülmeyen Jeremain Lens'e Hollanda’dan teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:12:00 -
Beşiktaş’ın oyuncusuna sürpriz teklif!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadro da düşünmediği Jeremain Lens'e Hollanda’dan talip çıktı.

Hollanda takımı AZ Alkmaar'ın daha önce ilgilendiği Lens için Beşiktaş'a yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

AZ Alkmaar'ın 32 yaşındaki Lens'i gerekirse kiralayacağı ortaya çıktı.

Ayrıca Lens Beşiktaş’la 98 maça çıktı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 11 gol, 19 asistlik performans gösterdi.

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