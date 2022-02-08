Beşiktaş'ın Lacazette transferinde son dakika!
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta gündeme Alexandre Lacazette gelmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın transferden vazgeçtiği iddia edildi.
Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcayan Siyah Beyazlılar’da gündeme Alexandre Lacazette gelmişti. İngiliz basınında yer alan haberde Beşiktaş’ın transferden vazgeçtiği iddia edildi.
Haberde, Beşiktaş’ın transferden vazgeçme sebebi olarak Fransız futbolcunun maaş talebi olduğu yazıldı.