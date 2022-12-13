Beşiktaş'ın kaptanı son kararını verdi!

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Josef de Souza, kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini belirtti.

2022 Dünya Kupası için liglere verilen arada hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ta Josef de Souza, sezon sonunda bitece kontratı için henüz yönetimle görüşmediğini aktardı.

Kariyerini siyah-beyazlı takımda sürdürmek istediğini söyleyen Brezilyalı orta saha TRT Spor'un sorularını yanıtlandırdı.

"Niyetim Beşiktaş'ta devam etmek"

Brezilyalı orta saha açıklamasında, "Ankaragücü maçının ardından söylediklerim çok yoğun duygularla yaptığım açıklamalardı. Zor bir süreçti. Maçın sonundaki ceza durumu beni üzmüştü. Yaşadıklarımdan sonra kullandığım sözlerdi. Burası benim evim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Taraftarları çok seviyorum. Bu yüzden devam etmek istiyorum.

Neler yaşanır bilmiyorum. Niyetim Beşiktaş'ta devam etmek. Başkanın bana güvendiğini biliyorum. Ben de onlara güveniyorum. Yüzde 100 hazır olup ait olduğum camiaya yardımcı olmak istiyorum. O süreç nasıl geliişir bilmiyorum. Bu tarz şeylerden konuşmuyoruz şu anda." dedi.

1. Lig'deki olaylı Göztepe-Altay karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin Josef, "Göztepe ve Altay maçında yaşananlardan dolayı çok üzüldüm. Türkiye'yi çok seviyorum. Brezilya'da oyuncuların bu tarz sorunlar yaşadığını biliyorum. Türkiye'nin Brezilya gibi olmasını istemiyorum. Umarım bunlar bir daha yaşanmaz. Türkiye bu tarz olayları hak etmeyen bir ülke." yorumunda bulundu.

"Şenol hocanın sistemi oyunu domine etme ve kontrol etme üzerine kurulu"

Şenol Güneş ve Valerien Ismael dönemlerini değerlendiren 33 yaşındaki oyuncu, "Giden hocalarla ilgili konuşmak benim tarzım değil. Bu konuda bir şey diyemem. Valerien Ismael'le iyi başladık, henüz hazır olmayan takımlara karşı oynadık ve kazandık. Sonrasında istediğimizi yapamadık. Valerien Ismael'le bir sorun yoktu, başarılı olamadı. Hocaları suçlamak doğru değil. Başarısızlığın sebebi sadece hoca değil. O yüzden Valerien Ismael'le ilgili bir şey diyemem. Şimdi Şenol hoca var. Taraftarların ve herkesin istediği gibi Beşiktaş'ı en iyi yere getirmemiz gerekiyor.

Şenol hoca geleli çok olmadı. İki maça çıktık sadece. Tabii ki eski hocamızdan kalan alışkanlıklarımız var. Valerien Ismael döneminde daha fazla geçiş oyunu oynuyorduk. Şenol hocanın sistemi oyunu domine etme ve kontrol etme üzerine kurulu. Onun istediği ve taraftarların istediği gibi bir Beşiktaş izletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Topa sahip oyun anlayışını kendime daha yakın görüyorum. Taraftarımıza hak ettiği sevinçli günleri yaşatmak istiyoruz." dedi.

Geçtiğimiz sezon 2 gol attığı Fenerbahçe derbisiyle ilgili ise Josef, "Orta saha oyuncusuyum ve fazla gol şansı elde edemiyorum. Gol attığımda sevinmek istedim ve derbiydi. Önemli bir maçtı. Kimseye saygısızlık yapmak istemedim. O sevinçlerden sonra Fenerbahçe taraftarları biraz gerildi. Herkese saygı duyuyorum. Benim sorumluluğum Beşiktaş taraftarına karşı. O esnada biraz fazla sevindiğimi kabul ediyorum ama kimseye saygısızlık yapmam." yorumunda bulundu.

Takım arkadaşı Atiba Hutchinson'dan övgüyle bahseden Josef de Souza, "Atiba çok büyük bir profesyonel. Kesinlikle heykeli dikilmeli. Benim durumuma gelirse ben de o şekilde oynamak istiyorm. Vücudum ne kadar elverir bilmiyorum. Faydalı olmadığımı gördüğümde bazı kararlar almam gerekebilir." ifadelerini kullandı.

"Hayatın boyunca yaşadığın en büyük mutluluk neydi?" sorusuna ise deneyimli orta saha şu yanıtı verdi, "Hayatım boyunca yaşadığım en büyük anlardan biri şampiyonluktu. Göztepe maçının ardından son düdük çaldığında duygularıma hakim olamamıştım. Son kupamı Porto'da kazanmıştım ve çok uzun bir süre olmuştu."

Josef de Souza, Alex Teixeira'nın Beşiktaş'tan ayrılığıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Zor bir durum. Futbolda bunlar yaşanıyor. Yakın arkadaşım ve onu tanıyorum. Futbolda yaşanabilecek şeyler bunlar. Alex'in buraya gelmesi için ben de mücadele ettim. Başarılı olamadı. Birçok sebep sayabiliriz ama en önemlisi buradan ayrılırken çok güzel ayrıldı. Onun mutlu ve başarılı olmasını istiyorum. Çoğu oyununcun aksine çok iyi bir şekilde ayrıldı."