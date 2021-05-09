Beşiktaş’ın kalan maçları hangileri? Beşiktaş son iki maçını kimle oynayacak?

Süper Lig'de 40. hafta maçlarının ardından Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü. Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı. MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.

Beşiktaş son iki maçını kimle oynayacak?

Şampiyonluk için Beşiktaş’ın son iki maçı daha var. 81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, son 2 haftada önce evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Ardından son hafta Göztepe deplasmanına gidecek.

Galatasaray'ın son maçları hangileri?

78 puandaki Galatasaray ise küme düşmeyi garantileyen Denizlispor deplasmanına gittikten sonra son hafta evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Fenerbahçe’nin kalan maçları hangileri?

Fenerbahçe kimlerle oynayacak? Beşiktaş'ı 79 puanla takip eden Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk ettikten sonra Kayserispor deplasmanına gidecek.

Süper Lig 40. hafta maç maç sonuçları

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

Süper Lig puan durumu