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Spor Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya'da kamp yapacak Beşiktaş'ta kadro belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 17:28:00 -
Beşiktaş'ın İspanya kampı kadrosu belli oldu

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Alicante bölgesinde gerçekleştirilecek kampın kadrosuna şu futbolcular alındı:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Romain Saiss, Welinton Souza, Francisco Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Kenan Karaman, Georges-Kevin N'Koudou, Tyler Boyd, Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün, Jackson Muleka, Wout Weghorst, Cenk Tosun.

Beşiktaş Futbol Takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan öğle saatlerinde kalkacak özel uçakla İspanya'ya gidecek.

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