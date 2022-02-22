Beşiktaş'ın Güven Yalçın kararı belli oldu

Beşiktaş'ta bu sezon Batshuayi'nin formsuzluğu sebebiyle Güven Yalçın'ın yeteri kadar süre almaması eleştiri konusu olmuştu. Kartal'ın Altay ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ancak bir türlü istenilen vuruşları yapamayan Güven hakkında teknik heyet flaş bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Güven Yalçın'ın az süre alması, Michy Batshuayi'nin beklentileri karşılayamaması nedeniyle zaman zaman eleştiri konusu olmuştu.

23 yaşındaki genç forvet oyuncusu, Belçikalı yıldız cezalı olduğu için Altay karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı.

Ancak genç forvet de son vuruşlarda etkisiz kaldı. Güven Yalçın maçta 4 şut denemesinde bulundu ancak bunların hiç birisinde isabet sağlayamadı.

Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılarda teknik ekip, sözleşme yenileme görüşmeleri süren Güven'e özel olarak bitirici vuruş çalıştırması yaptırma kararı aldı.

Bu sezon Beşiktaş'ta toplam 23 karşılaşmaya çıkan Güven Yalçın, 4 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.