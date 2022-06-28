Beşiktaş'ın gözü o oyuncuda

Cyle Larin’le yollarını ayıran ve Alex Teixeira’dan beklediği verimi alamayan siyah-beyazlı takım, kanatlar için daha önce birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Teknik patron Ismael’in son olarak Christian Fassnacht’ın ismini yönetime bildirdiği öğrenildi. Christian Fassnacht sağ ve sol kanadın yanı sıra orta sahada da görev yapabiliyor. Young Boys formasıyla bu sezon 28 maça çıkarken 12 gol, 4 asiste imza atan 1.85 boyundaki tecrübeli futbolcu, İsviçre Milli Takımı’nda forma giyiyor.

Skorer'deki habere göre, Valerien Ismael’in, golleri ve asistleriyle hücuma ciddi katkı veren Fassnacht’ı “joker” olarak düşündüğü aktarıldı. Siyah-beyazlı hocanın transfer edilmesi halinde İsviçreli oyuncuyu birçok farklı pozisyonda görevlendirmenin hesaplarını yaptığı vurguladı. Beşiktaş , kulübüyle 1 yıl sözleşmesi kalan Christian Fassnacht için kısa süre içinde Young Boys’a resmi teklif yapacak. Siyah-beyazlılar, başarılı oyuncuyu bedelsiz olarak veya düşük bir bonservis bedeli karşılığında transfer etmeyi planlıyor.

Kartal’da kanatlar için düşünülen bir başka isim Jovane Cabral’ın transferi ise askıya alındı. Bonservisi Sporting’de bulunan Cabral’ın sakatlık sorunları nedeniyle şu an için düşünülmediği aktarıldı.

Christian Fassnacht kanatlarda görev yapmasına rağmen yüksek skor gücüyle de dikkat çekiyor. İsviçreli futbolcu geride kalan sezon Young Boys’da çıktığı 28 maçta rakip fileleri 12 kez havalandırırken, 4 kez de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı formasını 15 kez giyen Fassnacht 4 gol kaydetti.