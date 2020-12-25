Beşiktaş'ın golcüsünün acı günü
Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın annesinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Beşiktaş, resmi sitesinden yaptığı açıklamada Vincent Aboubakar'ın annesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın annesi Maobeal Alice Aboubakar'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Vincent Aboubakar'a, ailesine ve yakınlarına taziyelerimizi iletir, başsağlığı dileriz.
Aboubakar ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz."