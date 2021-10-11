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Spor Beşiktaş'ın fikstürü düşman başına
Spor

Beşiktaş'ın fikstürü düşman başına

Beşiktaş, milli ara dönüşünde zor bir viraja giriyor. Siyah-beyazlılar, 23 günde 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kritik maça çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:24:00 -
Beşiktaş'ın fikstürü düşman başına

Beşiktaş, milli ara dönüşünde zor bir viraja giriyor. Siyah-beyazlılar, 23 günde 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 6 kritik maça çıkacak.

Sergen Yalçın ve öğrencilerini bekleyen ilk sınav, Medipol Başakşehir. Siyah-beyazlıların 15 Ekim'de başlayacağı kritik fikstürü, 6 Kasım'da Trabzonspor mücadelesi ile son bulacak.

Beşiktaş'ı, 23 günlük süreçte 2 Sporting Lizbon karşılaşması bekliyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli rakibi ile 19 Ekim'de Vodafone Park'ta, 3 Kasım'da ise deplasmanda mücadele edecek.

Bu 6 maçlık süreçte Beşiktaş, Galatasaray ile de karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, ezeli rakibini 25 Ekim'de konuk edecek.

Sakat oyunculardan iyi haberler

Beşiktaş'a, bu zorlu viraja girmeden önce sakatlığı bulunan oyunculardan güzel haberler geliyor. Rachid Ghezzal, Welinton, Necip Uysal ve Alex Teixeira’nın sakatlıkları tamamen geçti.

Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, tedavileri biten diğer isimler. Francisco Montero da karantinadan çıktı.

Miralem Pijanic ve Mehmet Topal'ın tedavi sürecinde ise sona gelindi. İki futbolcunun kontrollerinden sonra durumlarının iyi olması halinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacakları belirtildi.

Siyah-beyazlılarda, Kevın N’Koudou’nun sakatlığı devam ediyor. Tedavisinin 1 hafta daha sürmesi beklenen Fransız oyuncunun durumu, Galatasaray derbisi öncesinde netleşecek.

Elinden ameliyat geçiren Kenan Karaman ise Medipol Başakşehir maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

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