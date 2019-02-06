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Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi

Galatasaray bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel Fernandes'i sezon sonu kadrosuna katacağı iddia edildi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
Beşiktaş'ın eski yıldızı Manuel Fernandes Süper Lig'e geri dönüyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Manuel Fernandes olacak.

Tecrübeli oyuncuyu ara transfer döneminde transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova'nın bonservis ücreti istemesi nedeniyle transferi gerçekleştirememişti.

Fernandes ile Galatasaray yönetiminin prensipte anlaşmaya vardığı ve serbest kalmasının ardından yeniden İstanbul'a geleceği ifade edildi.

33 yaşındaki futbolcu, sezon sonunda ayrılması beklenilen Belhanda'nın yerine forma giyecek.

''Fernandes'in kararını bekliyoruz''

Öte yandan Galatasaray ile el sıkışmasına rağmen Ruslar da umudunu kaybetmiş değil.

Manuel Fernandes'e yeni sözleşme teklif ettiklerini belirten Lokomotiv Moskova'nın yeni yönetimi, "Fernandes'in kararını bekliyoruz. Sezon sonuna kadar bizimle. Sezon sonunda sözleşmesi biteceği için yeni mukavele önerdik. Kararı kendisi verecek" ifadesi kullandı ancak yıldız oyuncunun, Galatasaray'a söz verdiği için kararından geri adım atmayı düşünmediği kaydedildi.

(Fotomaç)

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:11
  1. İstanbul
  2. Manuel Fernandes
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş
  5. Süper Lig
  6. Lokomotiv Moskova

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