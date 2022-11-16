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Spor Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusuna hapis cezası
Spor

Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusuna hapis cezası

Süper Lig'de Beşiktaş forması giymiş ünlü golcü futbolcu John Carew, 'gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı' gerekçesiyle hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-16 15:03:00 -
Beşiktaş'ın eski yıldız futbolcusuna hapis cezası

2004 yılında Beşiktaş'a transfer olan John Carew, Süper Lig 'de oynadığı 24 maçta 13 gol atarken iki kez de asist yapma başarısı göstermişti.

Carew, siyah - beyazlı formayla tüm kulvarlarda ise 27 maça çıkarka, 14 gol atmıştı.

Norveç futbolunun yetiştirdiği önemli golcüler arasında gösterilen Carew, 2012 yılında futbolu bırakmıştı.

14 ay hapis cezası

Oslo Bölge Mahkemesi tarafından, 'gelirini açıklamadığı ve vergi kaçırdığı' gerekçesiyle yargılanan Carew'in cezası belli oldu. Buna göre Carew 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

45 bin 353 Sterlin para cezası da alan eski yıldızın, suçu kasten işlediği tespit edilirse cezası iki katına çıkabilir.

Son dönemde birçok aktif ve aktif olmayan futbolcu vergi kaçakçılığı gibi suçlar nedeniyle hakim karşısına çıkmak zorunda kalıyor.

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