Beşiktaş’ın eski hocası Valerian Ismael, Watford ile küme düşme hattında! Kulüp ise ona güveniyor.

Geçen sezonu Championship'in 11'inci sırasında tamamlayan Watford, sezon başında Valerien Ismael ile anlaşma sağladı. Ismael önderliğinde 9 maça çıkan takım, yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. 3 beraberlik alan Watford, 4 defa da sahadan mağlup ayrıldı. Watford, 9'uncu hafta sonunda topladığı 9 puan ile 24 takımlı Championship'in 20'inci sırasında bulundu.

"Valerien'e güveniyoruz"

Watford Sportif Direktörü, "Valerien'e güveniyoruz. Sözleşme uzattığımızı teknik heyet ve futbolculara da ilettik ve olumlu tepki aldık" ifadelerini kullandı.



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"Değiştiğimizi ve olumlu atmosferi hissedebiliyoruz"

Cristiano Giaretta, "Henüz istediğimiz noktalara ulaşamadığımız doğru, ancak bize büyük güven veren şey, çalışma ve görebildiğimiz ilerlemedir. Bu sezon değiştiğimizi ve her yerde olumlu bir atmosferin olduğunu hissedebiliyoruz" dedi.