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Spor Beşiktaş'ın elenmesi sonrası Nihat Kahveci'den olay sözler
Spor

Beşiktaş'ın elenmesi sonrası Nihat Kahveci'den olay sözler

Beşiktaş Avrupa'dan elenince eski futbolcu Nihat Kahveci adeta isyan etti. Nihat Kahveci, ‘9 sene oldu bırakalı bazılarını görünce idman yapıp dönsem mi diyorum. Yazık gerçekten’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:12:00 -
Beşiktaş'ın elenmesi sonrası Nihat Kahveci'den olay sözler

Beşiktaş kendi sahasında kadrosunda rotasyona giderek, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rio Ave'ye elendi.

Maç sonrası birçok spor yorumcusu ve taraftar isyan etti.

Avrupa’ya veda eden Beşiktaş’ın eski oyuncusu Nihat Kahveci’den maç sonrası tepki paylaşımları geldi.

‘7 milyon dolar 2 senelik kontratım varken futbolu bıraktım’ diyen Nihat Kahveci, ‘Yeni nesil iyi bilsin öyle yorumlasın. Türkiye'de tek Beşiktaş'ta oynadım. Barcelona, Liverpool, Milan, Porto say say bitmez onları yen, bugün yenil’ ifadelerini kullandı.

Üzüntüsünü dile getiren Nihat Kahveci, ‘9 sene oldu bırakalı bazılarını görünce idman yapıp dönsem mi diyorum. Yazık gerçekten’ dedi.

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