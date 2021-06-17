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Spor Beşiktaş'ın da gündemindeydi! Trabzonspor, Fode Koita ile sözleşme imzaladı
Spor

Beşiktaş'ın da gündemindeydi! Trabzonspor, Fode Koita ile sözleşme imzaladı

Transfer dönemin en hızlı takımlarından olan Trabzonspor, Beşiktaş'ın da uzun süredir gündeminde olan Kasımpaşalı Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-17 19:52:00 - 2021-06-17 20:01:09
Beşiktaş'ın da gündemindeydi! Trabzonspor, Fode Koita ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor'un Koita'nın transferine ilişkin KAP'a yaptığı bildirim şöyle:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita arasında 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 1.100.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 1.200.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir sezon için 333.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %7'si ödenecektir."

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