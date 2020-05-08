  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini konuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-08 16:13:59 -
Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini konuldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini yerleştirildi.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini konuldu.

Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, tesisteki yaşamın koronavirüsten koruması amacıyla girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı