Beşiktaş'ın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini konuldu
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı'nın antrenmanlarını yaptığı BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne dezenfekte kabini yerleştirildi.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan hijyen tedbirleri kapsamında, BJK Nevzat Demir Tesisleri girişine dezenfekte kabini konuldu.
Teknik heyet ve futbolcular ile tesis personeli, tesisteki yaşamın koronavirüsten koruması amacıyla girişte otomatik dezenfekte kabinini kullanmaya başladı.