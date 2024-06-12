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Spor Beşiktaş'ı dibe çakmıştı! İşte yeni takımı! Türklerin Santostan kurtuluşu yok
Spor

Beşiktaş'ı dibe çakmıştı! İşte yeni takımı! Türklerin Santostan kurtuluşu yok

Yeniakit Publisher
2024-06-12 11:59:00 -
Beşiktaş'ı dibe çakmıştı! İşte yeni takımı! Türklerin Santostan kurtuluşu yok

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı eski teknik direktörü Fernando Santos, Azerbaycan Milli Takımı'nın yeni hocası oldu.

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Fernando Santos'un getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlük görevine Fernando Santos'un getirildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Fernando Santos'un dünyanın tanınmış futbol uzmanlarından biri olarak zengin tecrübesi, Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere profesyonel kariyeri boyunca elde ettiği başarılar dikkate alınarak Azerbaycan milli takımının teknik direktörü olarak atanmasına karar verildi. Deneyimli teknik adam son olarak Beşiktaş'ta görev yaptı.

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