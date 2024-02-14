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Spor Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Takımla çalıştı
Spor

Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Takımla çalıştı

Yeniakit Publisher
2024-02-14 20:38:00 -
Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir bireysel hazırlıklarını sürdüren Vincent Aboubakar, Konyaspor maçı öncesi takımla çalıştı.

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan sevindiren haber geldi.

Kamerun Milli Takımı'nın kampında sakatlanan tecrübeli santrfor, Konyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Beşiktaş'ta milli takımdan dönen Arthur Masuaku'nun ise yarın takıma katılacağı öğrenildi.

 
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