Beşiktaş'a Vincent Aboubakar müjdesi! Takımla çalıştı
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir bireysel hazırlıklarını sürdüren Vincent Aboubakar, Konyaspor maçı öncesi takımla çalıştı.
Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan sevindiren haber geldi.
Kamerun Milli Takımı'nın kampında sakatlanan tecrübeli santrfor, Konyaspor maçı öncesi gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Beşiktaş'ta milli takımdan dönen Arthur Masuaku'nun ise yarın takıma katılacağı öğrenildi.
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