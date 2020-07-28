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Spor

Beşiktaş'a üst üste ihtarname şoku!

Şilili stoper Enzo Roco, pandemi döneminden 400 bin Euro için siyah-beyazlı kulübe ihtarname yolladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-28 10:48:00 -
Beşiktaş'a üst üste ihtarname şoku!

Beşiktaş'lı futbolcular ihtarname vermeye devam ediyor.  Siyah-beyazlı kulübe daha önce Loris Karius ve Victor Ruiz, alacaklarını gerekçe göstererek ihtarname çekip FIFA'ya başvurmuş ve sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmişti.

Bazı yabancılar da aynı yolu izlemelerine rağmen ayrılık seçeneğini kullanmamıştı. Siyah-beyazlılarda ihtar çeken son isim ise Enzo Roco oldu. Şilili stoper, pandemi döneminde (Mart, nisan, mayıs) 400 bin Euro alacağının ödenmesi için ilk resmi adımını attı.

1.3 milyon Euro maaşı olan ve gelecek sezon planlamasında yer almayan Roco'nun, Karius ve Ruiz'in yolundan gidip gitmeyeceği ise merak konusu.

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