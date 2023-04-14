Beşiktaş'a talih kuşu kondu! Parayı al, ver oyuncuyu...

Avrupa'dan pek çok kulüp Beşiktaşlı Gedson Fernandes ile ilgileniyor. Beşiktaş ise Gedson Fernandes'in satışı için 13 milyon euro ve bir sonraki transferden pay istiyor.

Beşiktaş'a geçen sezon Benfica'dan 6 milyon euroya transfer olan Gedson Fernandes, yol ayrımında... Akşam'a göre; Portekizli oyuncuya İtalya ve İngiltere'den birçok kulüp talip. İtalyan basını, Roma ve Lazio'nun Gedson için yarıştığını duyurdu. BBC ise 24 yaşındaki Portekizli için Fulham, Aston Villa ve C.Palace gibi İngiliz ekiplerinin devrede olduğunu bildirdi. Haberde; bu oyuncunun satışından Beşiktaş'ın 13 milyon euro ve bir sonraki satıştan pay talep ettiği, görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Beşiktaş, Gedson'un satışını tamamlarsa, anlaşma gereği oyuncudan alacağı paranın yarısını Benfica'ya ödeyecek. Çünkü Portekiz ekibi ile yapılan anlaşma bir sonraki satıştan gelecek paranın % 50-50 bölüşülmesini içeriyor. Siyah-Beyazlı ekiple 1 yılı opsiyonlu, 5 senelik anlaşma imzalayan Gedson, geçen sezonu Ç.Rizespor'da tamamladı ve bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 maçta, 5 asistlik skor katkısında bulundu.

Mısır'ın Al-Ahly Kulübü'nün futbol şirketinin başkanı Adly Al-Qai, Jackson Muleka'yla anlaşma sağlandığını duyurdu. Beşiktaş ile görüşmelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, "İsimlere takılıp kalmayın, takıma yaldızlar kazandıracağız ki taraftar onları birer çözüm olarak görsün." diye konuştu. Muleka'nın transferinin bir hafta içinde kesinleşeceği de bildirildi.

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