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Spor Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Eğer gerçekleşirse ülkeye 4,6 milyar TL girecek
Spor

Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Eğer gerçekleşirse ülkeye 4,6 milyar TL girecek

Beşiktaş sponsorluk anlaşması için Qatar Airways ile temas halinde. Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yürüttüğü operasyonda eğer taraflar el sıkışırsa, Beşiktaş Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak. Tahmini gelir 5 yılda 4.6 milyar TL'yi bulacak.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 10:08:00 -
Beşiktaş’a talih kuşu kondu! Eğer gerçekleşirse ülkeye 4,6 milyar TL girecek

Beşiktaş, tarihi sponsorluk anlaşması için Katar Hava Yolları ile temasa geçti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin bizzat yönettiği görüşmelerde konuşulan rakamlar eğer gerçekleşirse Siyah-Beyazlılar, dev bir gelirin sahibi olacak. 5 yıllık sponsorluk anlaşması için yıllık talep edilen miktar 50 milyon Dolar'ı (930 milyon TL) bulurken, toplamda kazanılacak ücret 4.6 milyar TL'yi bulacak.

Çebi, Katar Hava Yolları yani Qatar Airways şirketinin CEO'su Akbar Al Baker ile temaslarını sürdürüyor. Anlaşma imzalanması halinde Beşiktaş , Türkiye'nin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atmış olacak.

DEV FİLO

Tarafların el sıkışması halinde Siyah Beyazlı ekibin, 5 yıl içerisinde kazanacağı ücret 250 milyon Dolar olacak. Sponsorluk anlaşması, stat ismini kapsayacak. Katar merkezli global havayolu şirketi, 100'ün üstünde uçak filosu ve uçuş noktası İle dünyanın önde gelen havayolu şirketleri arasında yer alıyor.

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