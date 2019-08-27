Beşiktaş'a sürpriz ön libero Thiago Mai
Ön libero mevkisine transfer yapmayı planlayan Beşiktaş, Fransız takımlarından Lille’de forma giyen Thiago Maia Alenca ile anlaşma sağladığı iddia edildi.27 Ağustos 2019 Salı 02:42
Siyah-Beyazlı kurmaylar sürpriz bir isme yöneldi.
Bonservis bedeli belli oldu
Kartal’ın Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen Thiago Maia Alencar için harekete geçtiği ve hem oyuncu hem de kulübüyle görüştüğü Fransız basınında yer aldı. Siyah-Beyazlı yöneticilerin 22 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile anlaştığı, Lille ile de bonservis pazarlığı yaptığı belirtildi. Lille’in Maia için 4.5 milyon eurodan kapıyı açtığı kaydedildi.
Kiralık olarak geliyor
Yine Fransız basınında yer alan haberlere göre, Beşiktaşlı yöneticilerin Sambacı’nın bonservisinde indirim istediği ve cevap beklediği yazıldı. Kartal’ın bonservis fiyatını 3 milyon euroya çekmeye çalıştığı olmadığı takdirde satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini devreye sokacağı belirtildi. Beşiktaş’ın bu transferi hafta sonuna kadar bitirmeyi planladığı vurgulandı.
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