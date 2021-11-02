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Spor Beşiktaş'a sürpriz golcü
Spor

Beşiktaş'a sürpriz golcü

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürerken, ara transferde forvet takviyesi yapmak isteyen yönetimin, 1. Lig'de Ümraniyespor formasıyla göz dolduran Idrissa Camara'yı gündemine aldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2021-11-02 14:57:00 -
Beşiktaş'a sürpriz golcü

Beşiktaş'ta kötü gidiş sürerken, ara transferde forvet takviyesi yapmak isteyen yönetimin, 1. Lig'de Ümraniyespor formasıyla göz dolduran Idrissa Camara'yı gündemine aldığı iddia edildi. Oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Senegalli için transfer iddiası ise günden güne çoğalıyor.

Son olarak Tuzlaspor galibiyetinde, bir gol ve asistle belirleyici olan Senegalli oyuncu, şu ana kadar toplamda attığı 4 gol ve verdiği 3 gol pasıyla, takımına hücumda en çok katkı sağlayan oyuncu oldu.

Senegalli futbolcunun temsilcisi, Doğan Ercan ise, "Eyüpspor'a attı, Altınordu'ya attı; ama bu gollerden daha önemlisi ve bizi mutlu eden şey sürekliliği... Tuzlaspor maçında bir gol, bir asisti var. Takımında çok mutlu, şampiyonluğa inanıyor. Son maça da onu izlemek için Süper Lig kulüpleri geldi. Ümraniyespor sözleşme yenilemek istiyor; ama biz beklemek istiyoruz. Süper Lig'den isteyen kulüpler var. Tarık başkan da bize çok yardımcı oluyor ve bize güveniyor" dedi.

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