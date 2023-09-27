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Spor Beşiktaş’a ‘şimşek’ çarptı! İşte maçın detayları
Spor

Beşiktaş’a ‘şimşek’ çarptı! İşte maçın detayları

Yeniakit Publisher
2023-09-27 23:00:00 -
Beşiktaş’a ‘şimşek’ çarptı! İşte maçın detayları

Süper Lig’in 3. Hafta erteleme karşılaşmasında Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk oldu. Mücadele Adana temsilcisinin 4-2 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş’ı 4-2 yenen Adana Demirspor’da eksikler dikkat çekti. Prosedür gereği maçtan sonra lisansı çıkan Balotelli, Cisse, Feratovic, Shehu, Zeneli ve Magomedaliev’in yanı sıra sakatlıkları bulunan N’diaye ve Akintola kadroda yer alamadı. Kırmızı kart cezaları bulunan Ertaç, Stambouli ve Rodrigues’de maçta oynayamazken Adana Demirspor çok sayıda eksikle sahaya çıktı.

Ev sahibi ekip kalede rotasyona giderken görev alan isim son 6 sezonda toplam 15 maça çıkan Vedat Karakuş oldu.

 

Afrika Kupası’nda ne olacak?

Beşiktaşlı taraftarların kafasındaki en büyük soru işareti ise takımın birçoğu Afrikalı oyunculardan oluşması ve Afrika Kupası geldiğinde takımın akıbetinin ne olacağı.
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