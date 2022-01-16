Beşiktaş'a sevindiren haber!

Beşiktaş'ta yönetimin yolları ayırmak istediği Salih Uçan ve Kenan Karaman'a Süper Lig'den teklif geldi.

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan ve Kenan Karaman performanslarıyla camiayı hayal kırıklığına uğratmıştı.

Yönetimin tüm çabalarına rağmen uzun süredir bir teklif gelmemesi camiada moralleri bozsa da Süper Lig'in dişli takımları iki isme de talip oldu.

Kenan Karaman'a Giresunspor, Salih Uçan'a da Alanyaspor teklifte bulunurken siyah-beyazlılar bu teklifi kabul etmeyi düşünüyor. Transferdeki tek engel iki ismin de Beşiktaş'tan ayrılmak istememesi.

Salih Uçan 14 maçta forma giyerken takıma gol veya asist katkısı sağlamadı. Kenan Karaman ise 21 maçta oynadı ve sadece 1 asist kaydedebildi.