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Spor Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli
Spor

Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli

Beşiktaş, Süper Lig’in 6. Haftasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 06:50:00 -
Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka'nın ortasında Kevin N'Koudou'nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

67. dakikada Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren yeni transfer Nathon Redmond, sağ kanatta topla buluştu. Rakibini ekarte ederek sol ayağıyla vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta gitti.

71. dakikada Necip'in hatalı pasında araya giren Traore, Keny'e pasını aktardı. Keny'nin pasında ceza sahası içinde tekrar topla buluşan Bertrand Traore, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

89. dakikada Tayfur'un ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortaya Cenk Tosun rövaşata vuruşu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesi güzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal (Tayyip Sanuç dk. 75), Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes (Cenk Tosun dk. 75), Berkay Vardar (Tayfur Bingöl dk. 79), Jackson Muleka (Nathan Redmond dk. 57), Salih Uçan, Kevin N'Koudou, Wout Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş
Teknik Direktör: Valerien Ismael

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Caiçara dk. 56), Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Traore (Daniel Aleksic dk 80), Chouiar (Serdar Gürlerdk. 69), Berkay Özcan (Deniz Türüç dk. 69), Keny (Stefan Okaka dk. 80)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Gol: Traore (dk. 71) (Başakşehir)
Kırmızı kart: Valerien Ismael (dk. 88) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Salih Uçan, Saiss, Tayyip Sunuç (Beşiktaş) Caiçara, Emre Belözoğlu, Duarte, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Okaka (Başakşehir)

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