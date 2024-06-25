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Spor Beşiktaş’a piyango vurdu! Semih Kılıçsoy'a dev teklif
Spor

Beşiktaş’a piyango vurdu! Semih Kılıçsoy'a dev teklif

Yeniakit Publisher
2024-06-25 10:47:33 - 2024-06-25 10:47:32
Beşiktaş’a piyango vurdu! Semih Kılıçsoy'a dev teklif

Beşiktaş'ta gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerini peşine takan Semih Kılıçsoy için Stuttgart'tan 21 milyon euroluk teklif geldi.

Süper Lig'de kötü bir sezonu geride bırakan, Türkiye Kupası ile teselli bulan Beşiktaş'ın en öne çıkan ismi Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin radarına girmişti.

21 milyon euroluk teklif

18 yaşındaki hücum oyuncusu için İngiltere'den gelen 15 milyon euroluk 2 teklifi reddeden siyah-beyazlı yönetim, daha yüksek bir rakama ikna olabilir.

Alman medyası, Stuttgart'ın Semih Kılıçsoy için 21 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu. Bundesliga ekibinin, 15 milyonun reddedilmesinin ardından fiyat yükseltip beklemeye geçtiği söylendi.

Teklifin içinde gol ve başarı bonuslarının olduğu da vurgulandı.
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35 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 35 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy, bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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