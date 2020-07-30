Beşiktaş'a müjdeli haber! Eski yıldızı geri dönüyor!

Burak Yılmaz'ın Lille'e transferin ardından golcü arayışlarına başlayan ve Chuba Akpom ile anlaştığı ileri sürülen Beşiktaş'a eski golcüsü Cenk Tosun'dan güzel haberler gelmeye başladı.

Milli futbolcunun bonservisini elinde tutan Everton'ın geçtiğimiz sezon olduğu gibi 2020-2021'de de Cenk Tosun'u kiralamak istediği öğrenildi.

İngiliz ekibi 29 yaşındaki futbolcu için kapısını çalan Beşiktaş'a da bu konuda bir mesaj verdi.

Evertonlı idarecilerin yıllık ücreti karşılanması halinde bir yıllık kiralamaya onay verdiği kaydedildi.

İngiltere'de vergiler düştükten sonra 3.4 milyon Euro kazanan Cenk Tosun konusunda ısrarcı olan Beşiktaş'ın da bu transfer için tüm şartları zorlayacağını vurgulandı.