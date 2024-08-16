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Spor Beşiktaş’a müjde! Antalyaspor maçı öncesi o isim geri döndü
Spor

Beşiktaş’a müjde! Antalyaspor maçı öncesi o isim geri döndü

Yeniakit Publisher
2024-08-16 13:54:00 -
Beşiktaş’a müjde! Antalyaspor maçı öncesi o isim geri döndü

Samsunspor maçında sakatlanarak taraftarı korkutan Rafa Silva takımla birlikte çalışmalara başladı

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Pazar günü saat 21.45’te Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele öncesi siyah-beyazlılara müjdeli bir haber geldi.

Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Rafa Silva bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Portekizli futbolcunun teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst’un şans vermesi halinde formayı giymesi bekleniyor.
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