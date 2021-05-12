Beşiktaş'a kötü haber! Dev takım araya girdi

Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sergilediği performansla siyah beyazlıların şampiyonluk yarışına büyük katkıda bulunan Rachid Ghezzal'e eski kulübü Lyon talip oldu.

Siyah beyazlı formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki Cezayirli için eski kulübü Olympique Lyon devreye girdi.

Yaptığı asistlerle ön plana çıkan ve Süper Lig'de en çok gol pası veren oyuncu olan Rachid Ghezzal'in bonservisini Beşiktaş'ın almak istediği bilinirken Fransız devi rakip çıktı.

Fransa'da yayın yapan Lequotidiendusport.fr sitesinde yer alan habere göre Fransızlar, eski futbolcusu Ghezzal'ı önümüzdeki sezon kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde Olympique Lyon'un yıldız futbolcu için Leicester City'ye 5 milyon avro vermeye hazır olduğu belirtildi.

Olympique Lyon'un alt yapısından yetişen Cezayirli orta saha, 2012-2017 yılları arasında Lyon'da 119 maça çıkıp 14 gol ve 20 asistlik katkı yaptı.

Siyah beyazlılarla bu sezon ligde 30 maça çıkan Ghezzal, 7 gol ve 17 asist yaparak toplamda 24 gole direkt katkıda bulundu.

Kalma konusunda pozitif

Geçtiğimiz günlerde yayıncı kuruluşa konuşan Ghezzal, siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtirken, "Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım. Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım." şeklinde konuşmuştu.

Fıorentina ve Leicester City'de sönük kaldı

Son 3 sezonda forma giydiği takımlarda beklentileri karşılayamayan Ghezzal, geçen sezon kiralık görev yaptığı Fiorentina’da 21 maçta 1 gol, 1 asist yaptı.

Cezayirli futbolcu 2018-19’da Leicester City’de 19’u ligde 23 maçta görev alırken; 3 gol attı, hiç asist üretemedi.

2017-18’de Monaco’da 26 maçta 2 gol sevinci yaşadı, 4 de asist yaptı.

Ghezzal kariyerinin en verimli sezonunu ise 2015-16’da yaşadı. Olympique Lyon’da 10 gole imza atan Cezayirli oyuncu, 9 asistle ön plana çıktı.