Hamile sevgilisini 60 defa bıçakladı, ardından markete koşup bakın ne aldı?
İngiltere'nin Manchester kentinde 9 haftalık ikiz bebeklere hamile kız arkadaşı Amber O'Brien'ı öldüren Stephan Garner'ın cinayet sonrası görüntüleri ortaya çıktı. Genç kadını 60'tan fazla kez bıçaklayan Garner'ın, olayın ardından çamaşır suyu ve sünger satın aldığı, cesedi sarmak için de branda aldığı tespit edildi. Katil, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İngiltere'nin Manchester kentinde yaşanan kadın cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı. 31 yaşındaki Stephan Garner, 33 yaşındaki hamile kız arkadaşı Amber O'Brien'ı Blackley bölgesindeki evlerinde öldürdü. Genç kadının yüzünden ve boynundan 60'tan fazla bıçak darbesi aldığı, cinayet sırasında 9 haftalık ikiz bebeklere hamile olduğu öğrenildi.