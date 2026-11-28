Cinayetin ardından harekete geçen Garner'ın, izleri ortadan kaldırmak amacıyla temizlik malzemeleri satın aldığı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Bir mağazada çamaşır suyu ve sünger alırken görüntülenen Garner'ın, daha sonra cesedi sarmak için kullanacağı brandayı da satın aldığı belirlendi. Polis tarafından paylaşılan görüntülerde Garner'ın, cinayetten saatler sonra bir mağazada temizlik ürünleri satın aldığı görüldü. Zanlının ayrıca Amber'ın cesedini sarmak için branda ve büyük bir plastik torba aldığı tespit edildi. Polis, Garner'ın bir aile üyesine cinayeti itiraf etmesinin ardından harekete geçti. Amber'ın cansız bedeni evde bulundu.