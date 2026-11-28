AYNI RAHATSIZLIK NEDENİYLE KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve oyunculuk da yapan Yavuz Bingöl'ün safra kesesi sorunu yeni değil. Sanatçı, temmuz ayında aynı rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmış, o dönem ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve safra kesesini ileri bir tarihte aldıracağını söylemişti. Bingöl, 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenmişti. Sanatçının ertelenen ameliyatının, eşinin açıklamasına göre yaklaşık bir ay sonra yapılması bekleniyor.