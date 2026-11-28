12 gündür tedavi görüyordu: Yavuz Bingöl'ün sağlık durumu belli oldu!
Safra kesesindeki taşlar nedeniyle 12 gündür hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl, paylaştığı fotoğrafla taburcu edildiğini duyurdu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Safra kesesindeki taşlar nedeniyle 12 gündür hastanede tedavi gören Yavuz Bingöl, paylaştığı fotoğrafla taburcu edildiğini duyurdu.
EŞİNDEN DOKTORLARA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR Nilşah Ağaoğlu Bingöl, paylaşımında doktorlara, hemşirelere ve süreç boyunca yanlarında olan dostlarına teşekkür etti. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"12 gün sonunda hastaneden taburcu oluyoruz. Bize çiçek gibi bakan doktorlarımıza ve buraya sığmayan tüm hemşirelerimize sonsuz teşekkürler. Arayan, soran, gelen, gelemeyen 12 gündür bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza sevgiler. Ameliyat hala olamadı, 4 hafta sonra"
AMELİYATIN ERTELENME NEDENİ BELLİ OLDU Yapılan tetkiklerin ardından doktorlar, sanatçının safra kesesinin ameliyatla alınmasına karar vermişti. Ancak operasyon, sanatçının kan ve enfeksiyon değerlerinin uygun seviyeye inmemesi nedeniyle ertelenmişti. Menajeri Erden Demir de o günlerde Bingöl'ün genel durumunun iyi olduğunu, ameliyat için değerlerin düşmesinin beklendiğini açıklamıştı.
AYNI RAHATSIZLIK NEDENİYLE KONSERİNİ İPTAL ETMİŞTİ Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden olan ve oyunculuk da yapan Yavuz Bingöl'ün safra kesesi sorunu yeni değil. Sanatçı, temmuz ayında aynı rahatsızlık nedeniyle Malatya'daki konserini iptal etmek zorunda kalmış, o dönem ciddi bir sağlık sorunu olmadığını ve safra kesesini ileri bir tarihte aldıracağını söylemişti. Bingöl, 2024 yılında Nilşah Ağaoğlu ile evlenmişti. Sanatçının ertelenen ameliyatının, eşinin açıklamasına göre yaklaşık bir ay sonra yapılması bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23