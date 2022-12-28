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Spor Beşiktaş'a bakın kaçıncı ligden oyuncu geliyor!
Spor

Beşiktaş'a bakın kaçıncı ligden oyuncu geliyor!

Beşiktaş, Antalyaspor'un da peşinde olduğu Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı. İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru, Manchester City'nin altyapısında yetişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 14:39:00 -
Beşiktaş'a bakın kaçıncı ligden oyuncu geliyor!

Beşiktaş, Antalyaspor'un da peşinde olduğu Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı. İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru, Manchester City'nin altyapısında yetişti. 

Beşiktaş, İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru'nun transferi için girişimlere başladı. Antalyaspor'un da peşinde olduğu Nijeryalı orta saha, Manchester City'nin altyapısında yetişti.

İngiliz basını, Fisayo Dele-Bashiru'yu Beşiktaş'ın istediğini yazarken, 21 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor, Bristol City ve PSV'nin de devrede olduğu bilgisi verildi. Manchester City altyapısında yetişen Fisayo Dele-Bashiru, 2020-21 sezonu başında Sheffield Wednesday'e transfer olmuştu.

Akşam'a göre; Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

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Yorumlar

mike

great news sir
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