Beşiktaş'a bakın kaçıncı ligden oyuncu geliyor!

Beşiktaş, Antalyaspor'un da peşinde olduğu Fisayo Dele-Bashiru'yu gündemine aldı. İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru, Manchester City'nin altyapısında yetişti.

Beşiktaş, İngiltere 3. ligi olan League One takımlarından Sheffield Wednesday'de forma giyen Fisayo Dele-Bashiru'nun transferi için girişimlere başladı. Antalyaspor'un da peşinde olduğu Nijeryalı orta saha, Manchester City'nin altyapısında yetişti.

İngiliz basını, Fisayo Dele-Bashiru'yu Beşiktaş'ın istediğini yazarken, 21 yaşındaki futbolcu için Antalyaspor, Bristol City ve PSV'nin de devrede olduğu bilgisi verildi. Manchester City altyapısında yetişen Fisayo Dele-Bashiru, 2020-21 sezonu başında Sheffield Wednesday'e transfer olmuştu.

Akşam'a göre; Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.