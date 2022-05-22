Beşiktaş'a bakın hangi ülkeden stoper geliyor!

A Spor'un haberine göre; Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş sahasında ligin güçlü ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar, rakibi ile 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, ligde 2021-22 sezonunu 59 puanla tamamladı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla, Avrupa kupalarına katılım bileti de alamadı. Zirvenin gerisinde kalan Kartal, yeni sezonun kadro çalışmasına ise başladı. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Valerien Ismael'in sunduğu rapor doğrultusunda hareket ediyor.

Beşiktaş'ta özellikle forvet ve savunma hattına takviye düşünülüyor.

Kartal, dün oynanan Konyaspor maçının ardından Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'ya veda etti.

Karşılaşma sonrası sahaya ayak basan Vida, taraftarları selamladı ve duygusal anlar yaşandı.

Beşiktaş transferde stoper mevkisine öncelik verecek. Siyah-beyazlıların gündemine birçok isim gelirken sürpriz bir iddia da ortaya atıldı. Transfermarkt'ta yer alan bilgilere göre Beşiktaş, İsrailli genç futbolcu Maor Yashilirmak'la ilgileniyor.17 yaşındaki savunmacının Türk pasaportu da bulunuyor. İsrail Ligi takımlarından FC Ashdod''un altyapısında oynayan Yashilirmak, 1.85 boyunda... Maor Yashilirmak, İsrail'in U19 takımında da forma giyiyor.