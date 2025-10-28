  • İSTANBUL
Beşiktaş'a ağır fatura! Tribünlerdeki o tezahüratlar pahalıya patladı
Beşiktaş’a ağır fatura! Tribünlerdeki o tezahüratlar pahalıya patladı

Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 400 bin lira para cezası kesti. Siyah-beyazlı tribünlerde yaşananların raporlara yansımasının ardından verilen karar camiada tartışma yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 400 bin lira para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beşiktaş'a, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede siyah-beyazlı taraftarların çirkin ve kötü tezahüratından dolayı 400 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurul tarafından Beşiktaş'a aynı sebepten dolayı bir sonraki deplasmanda, Konyaspor'a ise söz konusu nedenden iç sahada oynanacak ilk karşılaşma için kısmi tribün kapama cezası verildi.

