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Spor Beşiktaş'a adı geçen Sergen Yalçın: Maçtan sonra açıklayacağım
Spor

Beşiktaş'a adı geçen Sergen Yalçın: Maçtan sonra açıklayacağım

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:18:00 -
Beşiktaş'a adı geçen Sergen Yalçın: Maçtan sonra açıklayacağım

Beşiktaş'a adı geçen Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı sonrası geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Pendikspor maçı öncesi açıklamada bulundu.

Beşiktaş ile adı geçen Sergen Yalçın, Pendikspor maçının ardından geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını söyledi.

Sergen Yalçın, şu sözleri kullandı;

"Hafta içi başkan ve yönetim ile gelecek sezon planlamasına dair ciddi bir toplantı yaptık. Maçtan sonra onlarla ilgili konuşacağım. Bizimle ilgili de çok spekülasyonlar yapılıyor. Hakkımda asparagas haberler yapılıyor, hiç sevmediğim bir durum. Bizde gizli saklı yok."
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