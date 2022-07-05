Beşiktaş'a 21'lik stoper geliyor!

Transfer çalışmalarında atağa kalkan siyah-beyazlılar uzun süredir istediği Emrecan Uzunhan için İstanbulspor'la anlaşmaya vardı.



Yeni sezon öncesinde Roman Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferleriyle kadrosunu güçlendiren dün akşam saatlerinde de Wout Weghorstu İstanbul’a getiren Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'un genç stoperi Emrecan Uzunhan'ı da listesine almıştı.

Uzun süredir İstanbul ekibiyle görüşen Kara Kartal, Sarı-Siyahlılar’la 21 yaşındaki oyuncunun transferi için prensip anlaşmasına vardı. Siyah-Beyazlılar bu transfer için İstanbulspor'a 1 milyon 750 bin euro artı iki kiralık oyuncu verecek. Kiralık gidecek oyuncular, kamp dönüşünde teknik direktör Valerien Ismael'in raporuna göre netleşecek.

Öte yandan başarılı oyuncunun bir sonraki satışından da İstanbul temsilcisine yüzde 20 pay ödeneceği gelen haberler arasında.Transferin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Emrecan Uzunhan kimdir?

26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da dünya doğan Emrecan Uzunhan altyapı kariyerinde Galatasaray ve İstanbulspor'da forma giydi.

25 maçta İstanbulspor'un forması giyen 21 yaşındaki stoper rakip ağları 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını verdi.

Genç oyuncu, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından oynadıktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükselmişti.



