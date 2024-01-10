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Spor Beşiktaş yeni transferini böyle duyurdu!
Spor

Beşiktaş yeni transferini böyle duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-01-10 12:33:00 -

Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır. Jonas Svensson’a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

23 kez Norveç Milli Takımı forması da giymiş olan Jonas Svensson, Temmuz 2021'de AZ Alkmaar'dan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

2021-22 sezonunda Adana Demirspor forması altında toplam 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon da 29 maçta forma giymişti. Jonas Svensson, bu sezon ise takımıyla 17 maça çıkarken 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

 

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