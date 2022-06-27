Beşiktaş, yeni sol bekini bakın nerede buldu!

Rıdvan Yılmaz'ı Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş'ta sol bek arayışları hızlandı.

Milli futbolcunun ayrılığı sonrası bu bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların, ay sonunda Saint-Etienne ile sözleşmesi sona erecek olan Perulu sol bek Miguel Trauco'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

A Spor'a göre; Romain Saiss ve Gedson Fernandes'i kadrosuna katan ve Wout Weghorst için gün sayan Beşiktaş'ta sol bek arayışları devam ediyor.

Rıdvan Yılmaz'ın transferi için Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, bu bölgeyi güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Kara Kartal'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Peru basınından ovacion.pe adlı sitede yer alan habere göre Beşiktaş, son olarak Saint-Etienne forması giyen Miguel Trauco'yu gündemine aldı.

Haberde 1 Temmuz itibarıyla serbest statüde bulunacak olan Perulu futbolcunun, Fransız ekibiyle sözleşmesinin resmen sona ermesinin ardından transfer sürecinin hızlanacağı kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Saint-Etienne formasıyla Ligue 1'de 17 maça çıkan Perulu futbolcu, 1 gol kaydetti.



