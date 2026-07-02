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Spor Beşiktaş yeni sezon öncesi Slovakya'da moral depoladı! Siyah-beyazlı gençler Gyirmot'u devirdi!
Spor

Beşiktaş yeni sezon öncesi Slovakya'da moral depoladı! Siyah-beyazlı gençler Gyirmot'u devirdi!

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Beşiktaş yeni sezon öncesi Slovakya'da moral depoladı! Siyah-beyazlı gençler Gyirmot'u devirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk ciddi sınavında Macaristan’ın köklü ekiplerinden Gyirmot ile kozlarını paylaştı. X-Bionic Sphere sahasında oynanan hazırlık karşılaşmasında genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan siyah-beyazlı temsilcimiz, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak taraftarlarına umut aşıladı.

Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Gyirmot: 1

Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk hazırlık maçında karşılaştığı Macaristan ekibi Gyirmot’u 2-1 mağlup etti.

X-Bionic Sphere’de oynanan maça siyah-beyazlılar; Emre Bilgin, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Junior Olaitan, Ozan Sevim, Vaclav Cerny, Ahmet Sami Bircan ve Mustafa Hekimoğlu ilk 11’i ile başladı. İkinci yarıda ise; Emir Yaşar, Taylan Bulut, Felix Uduokhai, Cumali Gürsel, Yasin Özcan, Mustafa Azem Yortaç, Fahri Kerem Ay, Kartal Cengizer, Devrim Şahin, Ali Pağda, Semih Kılıçsoy forma şansı buldu.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 berabere sona ererken, siyah-beyazlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Beşiktaş’ın gollerini; Ahmet Sami Bircan ile Devrim Şahin kaydetti. 

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