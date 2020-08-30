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Spor Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 13:51:24 -
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı.

İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.


- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması


Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.

Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.


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