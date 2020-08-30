Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı.
İdman, topla dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.
- 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması
Siyah-beyazlı takımın teknik heyeti ve oyuncuları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da kutladı.
Beşiktaşlı oyuncular, antrenman öncesi Türk bayrağı etrafında bir araya gelerek 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunu yaşadı.