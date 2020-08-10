  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, yeni sağ bekini buldu!

Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesi sonrasında sağ bek arayışlarına tüm hızıyla devam eden siyah-beyazlılar rotayı bonservisi Roma'da olan Rick Karsdorp'u radarına aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:06:00 -
Beşiktaş, yeni sağ bekini buldu!

Siyah-beyazlılar, sağ bek pozisyona oyuncu transfer için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Beşiktaş'la ilgili flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

Gelecek sezon hem düşük maliyetli bir takım kurmak isteyen hem de yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, sağ bek transferine ağırlık verdi.

En güçlü aday Rick Karsdorp

Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından listesindeki alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, bonservisi Roma'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da oynayan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.

22 maçta 2 gol 5 asist

25 yaşında, 1.84 boyundaki Rick Karsdorp, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi
Dünya

Akdeniz'de önemli gelişme! Gazze Şeridi'nden 5 füze birden ateşlendi

Gazze Şeridi'nde bulunan bir grup direnişçi, Akdeniz'de füze testi yaptı. Bölgeye yakın isimlerin aktardığına göre 5 füze ateşlendi...
Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik
Gündem

Türkiye'den Akdeniz'de flaş hamle! İlan ettik

Türkiye, Akdeniz'de araştırma çalışmaları yapacak olan Oruç Reis gemisi için yeni Navtex ilan etti.
Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike
Dünya

Beyrut'taki gazın 10 katı var! Büyük tehlike

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Mustafa Sanallah, Libya'da bulunan Brega Limanı'nda 25 bin ton amonyak gazı olduğunu belirterek bu ..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı