Beşiktaş, yeni sağ bekini buldu!
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe'ye gitmesi sonrasında sağ bek arayışlarına tüm hızıyla devam eden siyah-beyazlılar rotayı bonservisi Roma'da olan Rick Karsdorp'u radarına aldı.
Siyah-beyazlılar, sağ bek pozisyona oyuncu transfer için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Beşiktaş'la ilgili flaş transfer iddiası ortaya atıldı.
Gelecek sezon hem düşük maliyetli bir takım kurmak isteyen hem de yarışın içinde kalmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, sağ bek transferine ağırlık verdi.
En güçlü aday Rick Karsdorp
Gökhan Gönül'ün ayrılmasının ardından listesindeki alternatif isimlere yönelen Beşiktaş, bonservisi Roma'da olan ve geçen sezon Feyenoord'da oynayan Rick Karsdorp'u gündemine aldı.
22 maçta 2 gol 5 asist
25 yaşında, 1.84 boyundaki Rick Karsdorp, geçen sezon Hollanda ekibi Feyenoord'da forma giydi. 22 maçta 1684 dakika süre alan futbolcu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.