Beşiktaş yeni Larin'ini buldu!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş, Larin'in yerine Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor.

Beşiktaş, sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Kanadalı oyuncu Cyle Larin'in yerine, Fenerbahçe'de forma giyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Akşam'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin yeni sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu için flaş bir iddia gündeme geldi. 22 yaşındaki genç yetenek Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş'ın devrede olduğu ve ezeli rakibinden oyuncuyu bedava olarak renklerine katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş, Ferdi için girişimlere başladı

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen'de oynarken Beşiktaş'ın transferi için yoğun çaba harcadığı ancak sarı lacivertli ekibe kaptırdığı Ferdi Kadıoğlu yeniden Kartal'ın gündemine geldi. Fenerbahçe ile henüz yeni sözleşme için anlaşamayan genç yıldız için Beşiktaş girişimlere başladı.

"Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor"

Sarı-lacivertli takımın Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile oynadığı mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Ferdi Kadıoğlu, yeni sözleşme görüşmeleri hakkında, "Fenerbahçe ile menajerim arasındaki görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ferdi, Türkiye'de başka takımda oynayıp oynayacağının sorulması üzerine ise net bir cevap vermeyip açık kapı bırakarak, "O konuda top menajerimde. Ben sezon sonuna kadar Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım" dedi. Bu açıklama Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken, siyah beyazlı takım için iddiaları kuvvetlendirmiş oldu.

Ferdi'nin babasından Beşiktaş açıklaması

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, 2017 yılında Beşiktaş ile ilgili çıkan iddialar sonrası yaptığı açıklamada, oğlunun Beşiktaş'ta oynamasının kendisi için büyük bir gurur olacağını söylemişti. Siyah beyazlıların büyük bir camia olduğunu söyleyen Kadıoğlu, "Taraftarları muhteşem. Beşiktaş gibi bir takıma nasıl hayır diyebilirsiniz" demişti.

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni sözleşme için ikna edilemeyen Cyle Larin'in ayrılması durumunda siyah beyazlı yönetimin o bölge için Ferdi Kadıoğlu'nu düşünüyor. 1999 doğumlu oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performans sergilerken, sarı lacivertlilerde toplamda 91 maçta 10 gol 12 asistle oynadı. Ferdi, Kanarya'da sol bek, sağ bek, on numara, sağ kanat ve sol kanat dahil toplamda 7 farklı bölgede forma giyerek yeteneklerini ispat etti.